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Başkan Nasıranlı’dan ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyaya destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av.

Başkan Nasıranlı’dan ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyaya destek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına bir destek de ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı’dan geldi. Kampanyayı oldukça anlamlı bulduklarını belirten Başkan Nasıranlı, iş adamlarına duyarsız kalmamaları konusunda da çağrıda bulundu. Başkan Nasıranlı, "Tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden yeni tip korona virüs salgınının olumsuz etkilerinin başında ekonomiler geliyor. Bu bakımdan Milli Dayanışma Kampanyasını oldukça anlamlı buluyoruz. Dünya genelinde sayısı yüzü bulan ülke IMF kapısında beklerken, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’ diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan çok yerinde bir kampanya başlattı. İş insanları olarak bu çağrıya duyarsız kalmamız düşünülemez. ASKON olarak bu çağrı öncesi, milli ekonomi seferberliği başlatarak özelikle bizler için hayatını ortaya koyan, büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanları için asetatlı maske çalışması başlatmıştık. Şimdide genel kullanım için bir milyon maske kampanyası başlattık ve her şubemiz katkı sunarak, genel merkezimiz koordinesinde her ile yine şubelerimiz üzerinden valiliklere veya sağlık müdürlüklerine ihtiyaç noktalarında kullanılmak üzere teslim edilecektir. Diyarbakır için söylüyorum inşallah bir hafta, on gün içerisinde teslim edilecektir. Bu günlerde en çok beni etkileyen durum zaten hayatımızda var olan dayanışma ve paylaşma kültürünün daha da yaygınlaşması. Biz kendi özümüze, geleneklerimize kültürümüze ne kadar sahip çıkarsak o kadar varız, hatta o kadar insanız çünkü bizim özümüzü oluşturan insani duygularımız ve vicdanımızdır. Şunu da ifade etmeden geçemiyorum özelikle lokantalar, kasaplar ve benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması evimizde zamanımızı geçirmemizden dolayı sokak hayvanlarımız yani dostlarımızda sıkıntı yaşıyorlar bu konuda da hassas davranmamız gerekiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin birçok konuda olduğu gibi sokak hayvanlarına yiyecek verilmesi çalışmasının da olması memnuniyet verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda valimize de teşekkür ediyoruz. Biz ülke olarak fikri ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun el birliği ile Allah’ın izniyle bu küresel salgını en kısa zamanda aşacağız" dedi.

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