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Başkan Oktay, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:48 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, SONAR’ın yaptığı ankette koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı.

Başkan Oktay, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, SONAR’ın yaptığı ankette koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı. “Biz bu başarıyı Marmaris halkının desteğiyle gerçekleştirdik” diyen Oktay, önlemlere uyulması noktasında çağrısını yineledi.
Sonar araştırma şirketi, ‘korona dönemi büyükşehir olmayan il belediye başkanları ve İstanbul dışındaki büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları başarı oranı’ konulu bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki büyükşehirlerin CHP’li 82 belediyesi arasında ilk 10’da yer aldı.
Çok hızlı önlem alındı
Ankette yüzde 55.7 oranında oy alan Belediye Başkanı Oktay, halktan gördüğü desteğin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Oktay, “Korona döneminde en hızlı önlem alan belediyelerden biri olduk. Dezenfekte çalışmalarını sıklaştırırken semt pazarlarından, halk plajına kadar insanların toplu olarak yer aldığı birçok noktada önlemleri en üst seviyeye çıkardık. Mümkün olduğunda virüsün yayılmasını engelledik. Biz bunu Marmaris halkının desteğiyle gerçekleştirdik. Onlar kurallara uyma noktasında uyumlu olmasalardı bu başarıyı kazanamazdık. Bu nedenle tüm halkımıza ve büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
“Birlikte başaracağız”
Son dönemde korona virüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çeken Oktay, “Maske, mesafe ve temizlik kuralları artık hayatımızın en önemli parçası olmalı. Bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz. Unutmayalım ki bu virüsü kurallara uyarak hep birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.

Başkan Oktay, en başarılı belediye başkanları arasında yer aldı

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