Başkan Oktay, Osmaniye Mahallesi’ni ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5.2 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Osmaniye Mahallesi’ni ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Oktay, “Can ve mal kaybının yaşanmaması en büyük sevincimiz. Biz belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Pazar akşamı meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Osmaniye Mahallesi’ni ziyaret etti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ile birlikte Osmaniye’ye giden Oktay, Bayır ve Söğüt mahallelerine geçti.

Osmaniye Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Oktay, Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve vatandaşlarla görüştü. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Belediye Başkanı Oktay, “Hepimize geçmiş olsun. Çok şiddetli bir depremdi. Can ve mal kaybının yaşanmaması en büyük sevincimiz. Biz belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

“Önlem almamız gerekiyor”

Depremin bir Türkiye gerçeği olduğunu söyleyen Oktay, “Bölgemiz de maalesef deprem bölgesi. Bunu bir kez daha hep birlikte yaşadık. Tüm yaşam alanlarımızı buna göre dizayn etmeliyiz. Biz de belediye olarak buna yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Örneğin hazırladığımız ’Aile/Ev Deprem Hazırlık’ kitapçığı ile deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattık. Önlem almak hepimizin görevidir” ifadesini kullandı.

Engelli ve de yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Oktay, semt pazarlarında da esnafla görüştü. Mahallelerde yapılacak çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulunan Oktay, “Marmaris Belediyesi olarak bu güzel mahallelerimize en iyi hizmeti getirmenin gayreti içindeyiz” dedi.