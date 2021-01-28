Başkan Oktay Selimiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Selimiye Mahallesi’ni ziyaret etti. Selimiye Mahalle muhtarı Ahmet Coşkun’la görüşen Oktay, bölgede yürütülecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Marmaris Belediyesi ekipleri yaz sezonu açılmadan mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışmalara başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Hakan Köksal da Selimiye Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle muhtarıyla görüştü. Selimiye Mahallesi’nde muhtar Ahmet Coşkun’la bir araya gelen Oktay, bölge sakinlerinin de görüş ve önerilerini dinledi. Köylerden sorumlu Başkan Yardımcısı ziyaretler kapsamında Bayır Mahallesi’ne de gitti. Önceki gün yaşanan fırtınadan etkilenen Bayır’a bağlı Çiftlik koyuna da geçen Köksal, Bayır Mahallesi muhtarı Arslan Erarslan ile birlikte incelemelerde bulundu.

