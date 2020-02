Başkan Ömer Günel, 111 işçiye destek olmaya devam edecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2004-2009 döneminde Kuşadası Belediyesi’ndeki işlerine haksız yere son verilen 111 işçiyle kahvaltıda buluştu. İşçilerin sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Ömer Günel, "Personele ihtiyaç duyduğumuz her fırsatta liyakat ve adalet kurallarına bağlı kalarak yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamuoyunda “Fuat Zedeler” olarak bilinen 111 işçiyle bir araya geldi. Daha önce Erkan Yücel Sahnesi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenen toplantıda işçilerin yaşadığı problemleri dinleyip çözüm önerileri sunan Belediye Başkanı Ömer Günel, 2’inci buluşmada da bütün işçilerle yakından ilgilendi. İşçilerin istek ve taleplerini tek tek not alan Başkan Ömer Günel, belediyede personele ihtiyaç duyulan her fırsatta, liyakat ve adalet kurallarını esas alarak işçilere destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

Kuşadası Belediyesi’nin önümüzdeki 4 yıl boyunca sosyal demokrat çizgiden asla taviz vermeyeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Göreve geldiğimizde önceliğin sizlerde olduğunu söylemiştim. Aranızdan ilk etapta 9 kişiyi değerlendirdik. Elimden geldiği kadar adil bir şekilde buna dikkat ediyorum. Kuşadası Belediyesi’ne hala hiçbir kanaldan personel alımı yapamıyoruz. İlçemizdeki istihdam yaratma problemi devam ediyor. İlerleyen günlerde fırsat doğarsa yine önceliği sizlere vereceğim. Ayrıca başka sektörlerde işe girmek isteyenlere referans olmaya hazırım" dedi.