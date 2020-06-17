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Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı

KONYA HABERLERİ  | 17.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, mezbelelik bir alan olarak risk oluşturan Taş Evler ve Kuzukuyu mahallesi ağaçlandırma sahası Ereğli Belediyesine devredildi.Ereğli Belediyesi adına başkan Hüseyin Oprukçu ile İlçe Milli Emlak Müdürlüğü arasında Taş Evler ve Kuzukuyu mahallesi ağaçlandırma sahasının devri için protokol imzalandı.“Bugünümüzü değil geleceğimizi düşünerek adım atıyoruz” diyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Yoğun uğraşlar verdiğimiz ve hala Ereğli’ye bu hizmeti yapmak adına engeller aşmaya çalıştığımız Taş Evleri resmen Ereğli Belediyesine kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Başkan Oprukçu, Taş Evler’i teslim aldı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, mezbelelik bir alan olarak risk oluşturan Taş Evler ve Kuzukuyu mahallesi ağaçlandırma sahası Ereğli Belediyesine devredildi.
Ereğli Belediyesi adına başkan Hüseyin Oprukçu ile İlçe Milli Emlak Müdürlüğü arasında Taş Evler ve Kuzukuyu mahallesi ağaçlandırma sahasının devri için protokol imzalandı.
“Bugünümüzü değil geleceğimizi düşünerek adım atıyoruz” diyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Yoğun uğraşlar verdiğimiz ve hala Ereğli’ye bu hizmeti yapmak adına engeller aşmaya çalıştığımız Taş Evleri resmen Ereğli Belediyesine kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ayrıca yeşile verdiğimiz değer çerçevesinde Kuzukuyu mahallemizde de bir ağaçlandırma sahasını belediyemize kazandırdık. Bir tarihi yansıtan, şu an harabe halde ve şehrimizin değerli bir yerinde bulunan Taş Evler bir an önce modern bir yapıya kavuşmalıdır. Bu noktada biz hazırız, tüm ekiplerimizle Ereğli’de karanlık bir nokta kalmaması adına hemşerilerimiz için tehlike teşkil eden mezbeleliği ortadan kaldıracağız. Bundan önce yapılamaz deneni yaptığımız, şehrimizde huzuru bozan unsurları ortadan kaldırdığımız ve ağaç dikmenin bizim işimiz olduğu gerçeği malumdur. Taş Evler’de de Ereğlimize yakışanı yapacak ve gelecek nesillerimize güzel bir hizmeti daha armağan edeceğiz. Bu anlamda öncelikle hemşerilerimizin ve Ereğli’ye hizmet etme amacında olan herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şimdiden Ereğli’miz ve hemşerilerimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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