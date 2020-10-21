Başkan Oral: "Gazeteci toplumun aydınlatıcısıdır"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Oral, gazetecilik mesleğin önemine dikkat çekerek, “Gazetecilik; toplumu ilgilendiren sorunların aydınlatılması için ışık tutan, yapılan hata ve haksızlıkların giderilmesini sağlayan, başkalarının hakları savunmak için kendi yaşantısını hiçe sayan bir meslektir” dedi.

Gazeteciliğin; kamu adına hareket ederek, doğru ve güvenilir haberlerle kamuoyunu aydınlatması gerektiğini ifade eden Başkan Oral, “Ülkemizin son dönemlerde yaşamış olduğu hain darbe girişimini hiç şüphesiz ki yerel gazetecilerimizin ve ulusal gazetecilerimizin yapmış olduğu doğru ve güvenilir haberleri ile milletimiz bertaraf etmiştir. Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşulda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, meslek hayatında başarılar dilerim” diye konuştu.

