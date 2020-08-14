Başkan Örki’den Pamukkale’de 2 mahalleye müjdeli haberler

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçede farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, bu hafta Karahayıt ve Yukarışamlı mahallelerinde buluştu. Başkan Örki, “Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin sonucunda aldığımız kararlarla yapıyoruz” dedi. Başkan Örki, Karahayıt’ta inşası devam eden Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin önümüzdeki yıl içinde hizmete gireceği müjdesini de verdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sorunları yerinde tespit etmek ve acil çözüm üretmek için mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Karahayıt ve Yukarışamlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Vatandaşların sorunlarını en kısa sürede çözüm bulmak için her hafta düzenli olarak mahalle buluşmaları yaptıklarını belirten Başkan Örki, “Göreve geldiğimizden bu yana sürekli mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim için sizlerle birlikte olmak, sizlerle birlikte birtakım kararlar almak mutluluk verici bir husus. Sizlerle ortaklaşa aldığımız kararlar daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bundan dolayı mahalle buluşmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Belediyemizin başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve meclis üyelerimizle birlikte sizin huzurunuza geldiğimizde adeta belediyeyi o mahalleye taşımış oluyoruz. Belediyemizde çözülecek, takip edilecek her ne türlü sorununuz, talebiniz ve ihtiyacınız varsa yerinde sizlerle birlikte anında değerlendirmesi yapılarak çözümleri ortaya koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.