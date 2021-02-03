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Başkan Özdemir’den Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87. Yıl Mesajı

03.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Özdemir’den Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87. Yıl Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87.Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk’ün Bugün, ilimize teşriflerinin 87.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87.Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk’ün Bugün, ilimize teşriflerinin 87. Yıl dönümü. “Benim Niğde’ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir” diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 5 Şubat 1934’de ilimizi ziyaret etmişler, Niğdemizi şereflendirmişlerdir. Büyük önderi gönüllerinde taşıyan, akıllarında yaşatan Niğdeliler için 5 Şubat; gururun taçlandığı bir tarihtir. Bugün Niğdelilerin, Ata’sına bağlılığını ve sevgisini kalbinde ve gönlünde yaşattığı, unutmadığı ve unutmayacağı bir gündür. Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Önder Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87. Yıldönümünü kutluyor ve bu önemli gün dolayısıyla, bize vatanımızı armağan eden, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmet duyguları ile anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Başkan Özdemir’den Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 87. Yıl Mesajı

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