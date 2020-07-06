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Başkan Öz’den Fransa’nın ilk Türk belediye başkanına teprik

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.07.2020 18:42 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fransa’nın ilk Türk belediye başkanı Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla tebrik etti.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Paris’in Valenton şehrinde belediye başkanı seçilen Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla tebrik etti.

Başkan Öz’den Fransa’nın ilk Türk belediye başkanına teprik

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fransa’nın ilk Türk belediye başkanı Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla tebrik etti.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Paris’in Valenton şehrinde belediye başkanı seçilen Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla tebrik etti. Öz, mektubunda, “Her Türk’ün ikinci memleketi sayılan şehitler diyarı Çanakkale’nin Çan ilçesinden, aynı kutsal görevi, belediye başkanlığını sürdüren bir dostunuz olarak Paris’in Valenton kentinde yerel seçimlerde aldığınız başarıdan ötürü sizi tebrik ederim.” dedi.
Başkan Bülent Öz, Başkan Yavuz’a ilettiği mektupta “Türklerin yoğun olmadığı bir bölgede, oyların yarısından fazlasını alarak, bir asra yakın bir yönetimi değiştirerek, belediye başkanı seçilmeniz bizleri gururlandırdı” ifadesine yer verdi. Öz, Paris’in Belediye Başkanı Yavuz’u Çan’a da davet etti.

Başkan Öz’den Fransa’nın ilk Türk belediye başkanına teprik

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