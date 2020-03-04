Başkan Özdoğan, “Hacılar için iş birliği içinde çalışıyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizin yararına olacak projeleri hayata geçirmek adına tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Eğitime ve gençlerimize verdiğimiz önemden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de çok yararlı çalışmalar yapıyoruz. Tüm çabamız geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimli birer birey olarak yetişmesidir. Sayın Ekinci’ye nazik ziyareti ve iş birliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim faaliyetleriyle yakından ilgilenmesinden ve verdiği destekten dolayı Başkan Özdoğan’a teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’de, Hacılar’ı yakından takip ettiğini belirtti.

Başkan Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye ziyaretin anısına Kur’an-ı Kerim hediye etti.

