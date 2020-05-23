YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Özdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Özdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Tüm Kayserililerin ve İslam Dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kıymetli hemşerilerim mübarek Ramazan Bayramınızı, arefenizi yürekten kutluyorum.

Başkan Özdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tüm Kayserililerin ve İslam Dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşerilerim mübarek Ramazan Bayramınızı, arefenizi yürekten kutluyorum. Malum süreçten dolayı bu bayramda büyüklerimizin ellerinden öpemeyeceğiz. Küçüklerimizin gözlerinden öpemeyeceğiz. Büyüklerimize gidemeyeceğiz. Küçüklerimiz bize gelemeyecek. Devletimizin belirlediği tüm kurallara bu saate kadar, bugüne kadar uyduğunuz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu bayramda da belirlenen kurallara uyduğumuz süreçte bayram sonrasında daha sağlıklı yarınlarda daha güzel günlerde buluşacağız inşallah. Ben bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.