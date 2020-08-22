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Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.08.2020 22:38 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Başkan Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef korona virüs testlerim pozitif çıkmıştır.

Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef korona virüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak, istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin.”

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