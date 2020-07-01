Başkan Özlü çalışmaları adım adım takip ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı devam eden projeleri ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek takip ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Barbaros Mahallesi, Döngel Mahallesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Vezirçiftliği Mahallesi’nde çalışmalar gerçekleştirdi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili müdürlerden bilgi aldı.

Devam eden çalışmalarda Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi’nde de alt yapı çalışmaları sürüyor. Yapılacak yolun daha sağlam, kalıcı ve uzun ömürlü olması için caddenin kanalizasyon ve yağmur suyu kanalı yapımına başlandı. Asfalt çalışması öncesi yolun alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özlü, “Kirazlı Bahçe Caddesi’nde yakın zamanda asfalt çalışmaları başlayacak. Yolumuzun sürücüler ve yayalar için daha sağlam, kalıcı, konforlu ve güvenli olabilmesi, ortaya güzel bir iş çıkarabilmek için öncelikle caddemizin yağmur suyu kanalı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon boru hatlarının döşenmesi için kazılar yapıldı. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hedefimiz yollarıyla, sokak ve caddeleriyle, sosyal alanlarıyla daha güzel ve daha yaşanabilir Başiskele oluşturmak” dedi.

Başkan Özlü, Kirazlı Bahçe Caddesi’nde yapılan çalışmalar dolayısıyla başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve ekibine, Başiskele’ye verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Başiskele Belediyesi yaklaşık 3 bin m’lik Vezirçiftliği Park Alanı’nda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, parkta yapılan işler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

