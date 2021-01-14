Başkan Özlü mahalle muhtarlarıyla istişarelere devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, birlikte uyum içinde çalışarak ilçede güzel işlere imza atan muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla gruplar halinde mahalle muhtarlarıyla Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda istişare toplantısı düzenleyen Başkan Özlü, ilçe genelinde yapılan ve yapılacak olan hizmetler konusunda istişarelerde bulundu. Başiskele Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Selim Karaosmanoğlu’nun da katıldığı toplantıda mahallelerde yaşanan her türlü sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Vatandaşlar ve belediye arasında önemli bir köprü kuran muhtarlar Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye istek ve önerilerini dile getirdiler.

Başiskele’yi uyum içinde yöneterek ilçeye güzel işler çıkardıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Mahalle muhtarlarımızla "birliktelik ve uyum" içerisinde çalışmaya, Güzel Başiskele için sık sık buluşmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki her bir komşumuza fayda sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Özellikle Korona virüs Salgını süresince hemşehrilerimizin devamlı yanında oluyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarına uygun hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmemize vesile olan tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.



