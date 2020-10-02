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Başkan Özlü’den 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü buluşması

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yeşilkent Semt Konağı’nda Başiskele’nin ulu çınarlarıyla bir araya geldi.Başkan Yasin Özlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü kapsamında Başiskele Belediyesi Yeşilkent Semt Konağı’nda büyükleriyle buluştu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yeşilkent Semt Konağı’nda Başiskele’nin ulu çınarlarıyla bir araya geldi.
Başkan Yasin Özlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü kapsamında Başiskele Belediyesi Yeşilkent Semt Konağı’nda büyükleriyle buluştu. Korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda davetlinin katılım gösterdi. Sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşen buluşmada Başkan Yasin Özlü, büyükleriyle sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve her zaman tecrübelerinden yararlandığımız en değerli varlıklarımız. Özellikle bu salgın sürecinde büyüklerimizin kıymetini daha çok bilmeliyiz. Onların sağlığı için korona virüs tedbirlerine daha çok riayet etmeli ve onları korumalıyız. Ulu çınarlarımızın gölgesi huzur bulduğumuz, kendimizi en iyi hissettiğimiz yerdir. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.
Programa katılan yaşlı vatandaşlar da yakın ilgileri dolayısıyla Başkan Özlü’ye teşekkür ederek güzel işlerinde başarılar ve kolaylıklar dilediler ve hayır duada bulundular.

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