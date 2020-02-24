Başkan Öztürk İmam Hatipli öğrencileri makamında kabul etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Kabulde idareciler ve başarılı öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Esat Öztürk, “İlçemizi, Kayseri’deki çeşitli yarışmalarda başarıyla temsil ettiniz. Aldığınız sonuçlardan dolayı sizleri ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum” dedi. Başkan Öztürk, Yahyalı Belediyesi olarak eğitim camiasına önemli desteklerinin olduğunu, bu desteklerinin her zaman da devam edeceğini belirterek; “Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulumuz, ismine yakışır bir başarıyı ilçemize kazandırdı. Ben okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yahyalımız Hacı Hasan Efendi Hz. ile markalaşmış bir ilçe. Manevi yönümüz ile Türkiye’de ve dünyada tanınıyoruz. Buradan marka olan büyüklerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Dart sporunda il birincisi olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca hem sağ, hem sol kol olmak üzere bilek güreşinde aldıkları başarılı sonuçlarla kupayı ilçemize getirdikleri için sizleri kucaklıyor, tebrik ediyorum. Bunların yanında Güzel Kuran Okuma ve Ezan Okuma yarışmalarında başarılı sonuçlar alan yavrularımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçemize nice nice böyle güzel kupalar getirelim. Belediye olarak sizleri her zaman teşvik edecek, maddi ve manevi olarak da yanınızda olacağız. İlçemizi eğitimde de, bir çok spor dalında da iyi yerde görüyorum. İnşallah başarımızı giderek artıracağız.” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kiraz ise; “Kaymakamlığımızın, belediyemizin, milli eğitim müdürlüğümüzün desteğiyle 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılında sosyal, kültürel, sportif aktivitelere katıldık. Bu aktivitelerde çocuklarımız güzel sonuçlar elde etti. Kayseri Ortaokullar arası Dart Turnuvasında erkekler ve kadınlarda il birinci olduk. Kayseri’yi temsilen Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Ayrıca Kayseri bilek güreşi turnuvasına katılan 11 öğrencimizin 8’i Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Turnuvada hem sağ kol hem de sol da Hasan Sami Aydoğan ve Beyza Gül Selvi birinci oldular. Lütfullah Selman Türkmen, Kayseri Ezan Okuma yarışması birincisi oldu. Nevşehir’de yapılacak olan Genç Bilaller yarışmasına ilimizi temsilen katılacak. Safa Seyit Soydan, hafızlık yarışmasında Kayseri ikincisi oldu. Ensar Gürbüz de Güzel Kuran Okuma yarışmasında Kayseri üçüncüsü oldu. Bu başarılarımızın yanında akademik olarak okulumuz 2018 yılı içerisinde Kayseri’deki İmam Hatip Orta Okulları arasında birinci oldu. 250 ortaokul içerisinde de ilk üçe girdi. İnşallah bu senede LGS’ de de aynı başarıyı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

