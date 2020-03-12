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Başkan Öztürk Kapuzbaşı’da incelemelerde bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı’nda incelemelerde bulundu.Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketi sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, “ Buradaki yaraları en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı’nda incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketi sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, “ Buradaki yaraları en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
İncelemeler sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; “ Türkiye’nin hatta Dünya’nın gözbebeği Kapuzbaşı’nda geçtiğimiz ay meydana gelen sonrası yaraları sarmak için hummalı bir çalışma var. Başta Orman Bölge Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, Devlet Su İşlerine ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de Kapuzbaşı’nda yaşayan dostlarımıza olacak. Sağ olsunlar burada çalışan operatörlere, mesai arkadaşlarıma gereken her türlü yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Devlet ve millet kaynaşması bu olsa gerek. Allah’ın izniyle devlet ve millet el ele olduktan sonra aşamayacağımız sıkıntı olmaz. Rabbim bir daha böyle felaketleri bize yaşatmasın. Benim beklentim buranın turizm sezonuna hazır hale gelmesi. Bunun içinde birbirimize desteğimizin devamlı olması gerekiyor. 2020 sezonunda buranın her türlü tanıtımı için gayret gösteriyoruz. Sel felaketinde bir daha maddi kayıp yaşanmaması için insanlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu anlayışı da kendilerinde görüyorum ve teşekkür ediyorum. Bu bizi de yoruyor. Birçok kaynağımız heba olup gidiyor. İnsanlarımızdan milli servetimizin heba olup gitmemesi için anlayış bekliyoruz. Mahallemize tekrar geçmiş olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.
Kapuzbaşı Muhtarı Hasan Pulu’da “ Mahallemizde yapılan dere ıslah çalışmasından dolayı D.S.İ’ ye, Büyükşehir Belediyemize, Yahyalı belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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