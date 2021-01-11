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Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı

11.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Kapalı Semt Pazarı için pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi.Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Başkan Esat Öztürk’ün aynı sıra Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem, pazar esnafları ve belediye personeli katıldı.Toplantı da pazarcı esnafına konuşan Başkan Esat Öztürk; “ Öncelikle ilçemize hayırlı olsun.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Kapalı Semt Pazarı için pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi.
Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya Başkan Esat Öztürk’ün aynı sıra Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem, pazar esnafları ve belediye personeli katıldı.
Toplantı da pazarcı esnafına konuşan Başkan Esat Öztürk; “ Öncelikle ilçemize hayırlı olsun. 36 bin nüfuslu bir ilçeye yakışır bir kapalı semt pazarına kavuşuyoruz. Cenab-ı Allah iyi günlerde, güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Yeni pazarımızda sizlere bereketli kazançlar diliyorum. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben pazarımıza her gittiğimde mutlaka bugün alışveriş yapmalıyım diyorum. Gerçekten çok kaliteli meyve ve sebze satıyorsunuz. Pazarımız çok fonksiyonel oldu. Hafta içi günlerde mahalle minibüslerimiz için durak, araçlarımız için otopark olacak. Cuma günleri sizler burada satış yapacaksınız. Ayrıca pazarımızın çatısına 400 KW elektrik üretim kapasiteli Güneş Enerji Sistemi kuracağız. Yeni kapalı semt pazarımızı bayramlarda kurban kesim alanı olarakta kullanabileceğiz. Belediyemizin sizlere hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Alt yapısıyla, üst yapısıyla çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugünde orada kurulacak düzen için sizlerle bir araya geldik. İnşallah birlikte istişare edeceğiz.” diye konuştu.
İlçeye kazandırılan Kapalı Semt Pazarı için Başkan Esat Öztürk’ e teşekkür eden Yahyalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Orhan Kalem’ de konuşmasında; “ İlçemize hayırlı olsun. Bizler için çok güzel bir pazar yeri yapıldı. Bugün burada nasıl bir pazar yeri oluşturabiliriz bunu istişare edeceğiz. ” İfadelerini kullandı.
Toplantı da yeni pazar yerinde uygulanacak düzen için pazarcı esnafının görüş, öneri ve talepleri alındı.

Başkan Öztürk pazarcı esnafıyla toplantı yaptı

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