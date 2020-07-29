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Başkan Öztürk’ten bayram toplantısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı’nda yapılacak belediye hizmetlerinin ele alındığı bir toplantı düzenledi.Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Öztürk’ten bayram toplantısı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı’nda yapılacak belediye hizmetlerinin ele alındığı bir toplantı düzenledi.
Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantı da kurban satış pazarındaki yapılacak düzenlemeler ve denetimler, bayram süresinde kurban kesim noktalarında alınacak tedbirler, bayramda yapılacak temizlik çalışmaları gibi konular masaya yatırıldı. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “Birimlerimize bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sabah, kurban satış pazarımızda ve kurban kesim yerlerimizde incelemelerde bulunduk. Bir önceki sene tespit ettiğimiz eksiklerimizi, 2020 Kurban Bayramı’nda giderdiğimizi gördük. Bu bayramda da insanlarımıza güzel hizmetler yapabilmek adına burada toplandık ve kararlar aldık. Birimlerimize düşen görevlerin dağılımını gerçekleştirdik. Kurban satış pazarımızda sıkı denetimlerimize devam edeceğiz. Özellikle kurban olacak büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurması gerekiyor. Büyükbaş hayvan alacaklar, hayvanların kulak küpelerine bakarak, hayvanın kurbanlık yaşa gelip gelmediğine bakabilirler. Vatandaşlarımız pazarımızda satılan kurbanlıkları gönül rahatlığıyla alabilirler. Besicilerimizden bir ricada bulunmak istiyorum. İnsanlar ibadet kastıyla kurban alıp kesiyorlar. Bu nokta da tüm vebali onlarda olduğunu belirtmek istiyorum. Bir ricam da vatandaşlarımızdan olacak. Lütfen hijyen kurallarına uysunlar. Kurban sakatatlarını gelişi güzel yerlere atmasınlar. Temizlik bizim görevimiz ama vatandaşlarımızdan da bu konuda özen göstermelerini bekliyorum. Bayramın huzur, sıhhat ve afiyet içinde, korona virüsten uzak geçmesini temenni ediyorum. 2020 Kurban Bayramı’na neşe ve huzur içerisinde giriyoruz. Çünkü; Ayasofya, 86 yıllık esaretten kurtarıldı. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Öztürk’ten bayram toplantısı

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