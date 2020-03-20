YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Palabıyık’ın Kula Leblebisi jestine STK’lardan destek

Başkan Palabıyık’ın Kula Leblebisi jestine STK’lardan destek

MANİSA HABERLERİ  | 20.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’ın 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini açıklamasının ardından bir destek de sivil toplum kuruluşlarından geldi.Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’tan da destek gelmişti.

Başkan Palabıyık’ın Kula Leblebisi jestine STK’lardan destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesini duyurduğu paylaşıma cevap veren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’ın 81 ildeki 81 okula Coğrafi İşaret Belgeli Kula Leblebisi göndereceklerini açıklamasının ardından bir destek de sivil toplum kuruluşlarından geldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi sonrasında sosyal medya hesabından öğrencilere uzun teneffüs müjdesi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşımına, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’tan da destek gelmişti. Öğrencilerin uzun teneffüsü için Bakan Selçuk’un jestine Coğrafi İşaret Tescilli Kula Leblebisi göndereceklerini duyuran Başkan Palabıyık’a bir destek de Kula’daki sivil toplum kuruluşlarından geldi. Başkan Palabıyık’ın mesajına sivil toplum kuruluşları adına yanıt veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Başkan Palabıyık’ın leblebi dağıtımına destek vereceklerini, leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve öğrencilere leblebileri kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.
Yaşanan bu süreçte böylesine güzel haberlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık’ın öğrencilere güzel jestinden dolayı teşekkür etti. Kula’daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte Başkan Palabıyık’la beraber hareket edeceklerini dile getiren Başkan Şadan, 81 ildeki 81 okula gönderilecek leblebi ihtiyacının bir bölümünü karşılayacaklarını ve leblebileri Kula’ya özgü yaptırdıkları kese kağıtlarında göndereceklerini söyledi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan’ın verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği uzun teneffüs müjdesinin ardından harekete geçtiklerini ve son zamanlarda ihtiyaç duyulan güzel haberlere destek verdiklerini söyledi.
Öte yandan Başkan Palabıyık’ın 81 ildeki 81 okula leblebi göndereceklerini açıklamasının ardından kendisine ait sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesaja da destek ve tebrik mesajları yağdı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık başta olmak üzere bir çok vatandaş Başkan Palabıyık’ın jestini tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bakan Selçuk’un jestine Kula leblebisi desteği

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

Manisa Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:07
Öğle
13:23
İkindi
16:48
Akşam
19:29
Yatsı
20:45

İlginizi Çekebilir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.