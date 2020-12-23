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Başkan Palancıoğlu Turkuaz Seramik firmasını tebrik etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.12.2020 14:06 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu Turkuaz Seramik firmasını tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uluslararası Dünya Seramik Dergisi Ceramic World Dergisi’nin yaptığı araştırmada Kayseri firması olan Turkuaz Seramik’in ilk 100 firma arasında olduğunu söyledi.
Uluslararası Dünya Seramik Dergisi Ceramic World Dergisi’nin yaptığı araştırmada dünyanın en büyük 100 seramik üreticisi sıralamasındaki listede, Türkiye’den 3 firmanın yer aldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;
"Dünyanın en büyük 100 seramik üreticisi sıralamasındaki listede, Türkiye’den 3 firma yer alması son derece önemlidir. Özellikle Kayseri şehrimizde üretim yapan ve bir marka şehri olmamızda öncülük eden Turkuaz Seramik firmasının ilk 16. sırada olması bizler için daha önemli olup övünç vesilemizdir. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki yerimizi hızla artıracaktır. Listeye giren firmaları, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu’da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Kayseri firmaları üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edecektir."
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin sanayi, ticaret, sağlık ve turizm sektöründe ekonomiye yön veren lokomotif şehir olduğunu sözlerine ekledi.

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