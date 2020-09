Başkan Pekmezci muhtarlarla biraraya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci merkezde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediyede gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, 30 Milyon TL Şehir Şebeke Suyu Arıtma Tesisi projesinin onaylandığını belirterek yapımına yeni iş sezonunda başlanacağı müjdesini verdi.

Başkan Pekmezci Bayburt merkezde bulunan mahallelerin muhtarları ile mahalle sorunlarını dinlemek için bir araya geldi. Covid-19 tedbirlerine dikkat edilen toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Hükmü Pekmezci belirtilen sorunları ilgili birim müdürlerine not aldırarak çözülmesi talimatını verdi.

Toplantının sonunda muhtarlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Pekmezci, “Size bir müjde vermek istiyorum. Bayburt tarihinin en önemli projesi, projemiz geçti. Bayburt şebeke suyuna arıtma sistemi kurduruyoruz. Önümüzdeki yıl inşaatı başlayacak. Bugün kullandığımız şişelerdeki 6-7 Fransız sertliğindeki suyu evlerimizde kullanacağız. İnşallah artık mahalle çeşmelerinde bekleme son bulacak. Bizim şebeke suyumuz temiz bir su ama sertlik oranı yüksek. Ayrıca geçen hafta milletvekilimizle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştük. Genç Osman Mahallesi aşağı sanayi bölgesinde 16 yıldır devam eden TOKİ çalışması var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Şuan proje tekrar harekete geçti. 56.400 küsür metrekare ön sanayi bölgesi ile arkada ise TOKİ tarafından kamulaştırılan 52.000 metrekare bir alan var. Buraları birleştirerek bir çalışma yapmak istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Genç Osman Mahalle muhtarımızın bilgisi olsun geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Milletvekilimiz, Alt Yapı Genel Müdürü ve TOKİ görevlileri ile birlikte bu konuları detaylıca görüştük. Tekrar bir proje üzerinde çalışıyorlar. İnşallah çözmeye çalışacağız. Kendilerine şunu söyledik. Ya bunu çözün, ya da çözemeyeceğinizi söyleyin. Hak sahiplerini serbest bırakalım” diye konuştu.

Devam eden belediye çalışmalarından da bahseden Başkan Pekmezci, “Şuanda Bayburt Belediyesi olarak yoğun çalışma gösterdiğimiz bir iki konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bizden önceki dönemde başlayan Tarım Yerleşkesi’nde ki Canlı Hayvan Pazarı’nı tamamlayıp açtık. Şuanda orada birde mezbahane çalışmamız var. Bizim dönemimizde Bayburt Belediyesi olarak yaklaşık 3 Milyon TL para harcadık. Şuanda tamamlanma aşamasında. Oradaki mezbahane çok büyük bir mezbahane. Onu tamamlıyoruz. Bugün yarın teslim edilecek. Dörtyol’da ki parkı yeniden düzenledik. Şehit Nusret Parkı’nı yeniden düzenliyoruz ve Bayburt halkının hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz. Yine büyük projelerimizden biri Veli Şaban Mahallesi’nde yapacağımız her bir katı 1100 metre kare olan 3,5 katlı otoparkın ihalesi 6 Milyon 400 Bin TL keşif bedeliyle yapıldı. Yani uzun vadede Bayburt için elzem olan her konuyu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlara katılımları için teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Sizlerle tekrar bir araya gelmek ve mahallelerimizin dertlerini dinlemek adına mutlu olduğumu ifade ediyorum. Mahalle muhtarlarımızın bir telefonu bizler için yeterli. Uygun zamanlarda bir araya gelelim dertleşelim” dedi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri de hazır bulundu.