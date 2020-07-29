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Başkan Pekyatırmacı: “Tedbirlere uyarak kurbanın paylaşma geleneğini yaşatalım”

KONYA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı sebebiyle bir tebrik mesajı yayınladı.Bayramların İslam toplumlarında her daim birleştirici özelliği olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı toplumsal birlikteliğin samimiyet bağıyla kuvvetlendiği, yüzlerce yıllık ortak geleneklerin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve bireysel sevinçlerin ortak mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır.

Başkan Pekyatırmacı: “Tedbirlere uyarak kurbanın paylaşma geleneğini yaşatalım”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı sebebiyle bir tebrik mesajı yayınladı.
Bayramların İslam toplumlarında her daim birleştirici özelliği olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı toplumsal birlikteliğin samimiyet bağıyla kuvvetlendiği, yüzlerce yıllık ortak geleneklerin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve bireysel sevinçlerin ortak mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu güzellikleri özelde Selçuklu, genelde ise tüm ülkemizde yaşayacağız” dedi. Pandeminin hayata girmesi birçok alışkanlığı değiştirmeye neden olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bunların hepsi bizlerin sağlığı için gerekli olan tedbirleri içeriyor. Kurban Bayramında da bu tedbirlere uyarak kurban ibadetimizi gerçekleştireceğiz. Bizler kurban satış yeri ve kesim yerlerimizde de gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm bu önlemler hemşehrilerimizin sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için alındı. Bu çerçevede kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini, yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kurban ibadetini gerçekleştirirken sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymayı unutmayalım. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum, Allah kurbanlarımızı kabul eylesin” şeklinde konuştu.

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