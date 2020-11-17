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Başkan Posbıyık, yatırımcıları ağırladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünyada sadece Almanya ve Kanada’da, Türkiye’de ise ilk kez Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünyada sadece Almanya ve Kanada’da, Türkiye’de ise ilk kez Kdz. Ereğli OSB’de üretilen ‘Ağır Tonajlı Yük Taşıma Aracı’ firmasının Türk ve Kanadalı ortağıyla bir araya geldi.
Almanya ve Kanada’dan sonra Türkiye’de ilk kez Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretilen ‘Ağır Tonajlı Yük Taşıma Aracı’ firmasının Türk ve Kanadalı ortakları Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Posbıyık, Ereğli’ye yatırım yapan iş insanları SBB Transporter firması ortakları Sezgin Atar ve Bob Charczuk’ı, Türkiye’de ilk kez üretimini Ereğli’de yaptıkları ‘Ağır Tonajlı Yük Taşıma Aracı’ için tebrik etti. Firma sahipleri Sezgin Atar ve Bob Charczuk OSB’de yaptıkları yatırım süresince Belediye olarak verdikleri destek için Başkan Posbıyık’a teşekkür ederek, ürettikleri 2 aracın seri üretimine başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Posbıyık, Kdz. Ereğli’ye yapılacak yatırımlarda her zaman iş insanlarının yanında olduklarını belirtti. SBB Transporter firmasına Ereğli’deki çalışmalarında başarılar dileyen Posbıyık, ziyaretin anısına misafirlerine Herkül heykeli hediye etti.

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