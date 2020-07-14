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Başkan Posbıyık’tan 15 Temmuz mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.07.2020 20:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.Darbenin karşısında ki en büyük panzehirin demokrasi olduğunu vurgulayan Kdz.

Başkan Posbıyık’tan 15 Temmuz mesajı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.
Darbenin karşısında ki en büyük panzehirin demokrasi olduğunu vurgulayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, laik cumhuriyete hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Posbıyık, “Çok iyi bilinmelidir ki, Türk Milleti sivil ya da askeri hiç bir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hedef, tarihi sorumluluğumuzdur. Darbenin karşısındaki en önemli panzehir demokrasidir, açıklıktır, katılımdır. Laik cumhuriyete hep birlikte sahip çıkmalıyız.
Türk milleti olarak 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin laik, demokratik birikimine sahip çıkma kararlılığımız sürecektir. Darbe girişimine karşı yalnızca milletimiz değil Gazi Meclis ve siyasiler de ortak bir direniş sergilemiştir. Bu hain girişimin sorumluları mutlaka hukuk karşısında bedelini ödemek zorundadır. 15 Temmuz’da yitirdiğimiz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnet duygularımı iletiyorum. Demokrasiye sahip çıkma kararlılığı gösteren halkımıza şükranlarımı sunuyorum. O gün Meclis’teki bütün partiler, milletimiz, tek vücut olup darbenin karşısında yer aldı. Bundan sonra da darbelere geçit vermemek için hep birlikte mücadele etmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

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Çatalağzı Eczanesi
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