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Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’2014-2015 yılların da ilçemiz Cumhuriyet Meydanı’nda atıl vaziyette bulunan ve görüntüsü hoş olmayan yere belediyemiz tarafından kapalı pazar yeri yapılmıştır.

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’2014-2015 yılların da ilçemiz Cumhuriyet Meydanı’nda atıl vaziyette bulunan ve görüntüsü hoş olmayan yere belediyemiz tarafından kapalı pazar yeri yapılmıştır. Pazarcılarımızın ve halkımızın karda, kışta, soğuk havadan yağmurda ve sıcaklarda yaşadığı mağduriyeti bu şekilde giderilmiştir. Ayrıca vişne ve kiraz üreticilerimiz de düşünülmüş ve kapalı pazar yeri onların da hizmetine sunularak sıkıntıları büyük ölçüde giderilmiştir.
Bazı sosyal medya hesaplarında şahsım adına alehte yazı yazan ve yorum yapan kişilerde o tarihlerde dükkanlarının önüne pazar kuran esnaftan, araç park eden halktan rahatsızlarını belirtmişlerdir. Esnaf ve halkla, kavga gürültü ve nahoş olmayan görüntüler ve ilçemize yakışmayan tatsızlıklar yapmışlardır. Değerli Şaphane halkı iyiyi, kötüyü çok iyi bilir ve değerlendirir. Bilinmesini isterimki belediye başkanı istediği kurumlara gider gelir, istediği kişilerle oturur kalkar. Belediye başkanı her zaman halkının ve hemşehrilerinin yanında ve içlerindedir’’ dedi.

Başkan Rasim Daşhan:

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