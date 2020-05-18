YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye çalışan mihraklar için 19 Mayıs, hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımı, ilk hareketi ve bağımsızlığın meşalesi oldu.

Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye çalışan mihraklar için 19 Mayıs, hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımı, ilk hareketi ve bağımsızlığın meşalesi oldu. Bu meşale, 101 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam etmektedir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada en temel unsur olmuşlardır. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyorum. Tüm dünyayı etkisi altında alan korona virüs salgını nedeniyle her yıl coşku ile kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl evlerimizde şanlı bayrağımız ve milli marşımızla eşlik edeceğiz. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede yer alan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin gözbebeği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Çekirge sokakları yenileniyor

Çekirge sokakları yenileniyor

Van Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:45
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:21
Yatsı
20:54

Van Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden Ramazan denetimi

Erciş’te doğaya yiyecek bırakıldı

Erciş’te doğaya yiyecek bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.