Başkan Sabırlı’dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye çalışan mihraklar için 19 Mayıs, hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımı, ilk hareketi ve bağımsızlığın meşalesi oldu. Bu meşale, 101 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam etmektedir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada en temel unsur olmuşlardır. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyorum. Tüm dünyayı etkisi altında alan korona virüs salgını nedeniyle her yıl coşku ile kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl evlerimizde şanlı bayrağımız ve milli marşımızla eşlik edeceğiz. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede yer alan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin gözbebeği gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.

