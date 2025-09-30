Başkan Sadettin Saran ilk ters köşesini yaptı! Domenic Tedesco için hiç beklenmedik hamle... Herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin Mourinho'nun ardından takımı emanet ettiği Domenic Tedesco beklentileri karşılaşyamazken yeni başkan Sadettin Saran'ın ilk olarak kendisi ile vedalaşacağı iddiaları son günlerde konuşuludu.

Sarı-Lacivertliler Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken bu konuyla alakalı olarak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

KREDİSİ YÜKSELDİ

Ligin son haftasında oynanan ve Tedesco için kader maçı niteliğinde olan Antalyaspor maçı 2-0 kazanılırken alınan bu 3 puan 40 yaşındaki çalıştırıcının kredisini yükseltti.

TAKIMDA TUTMA KARARI

Sadettin Saran'ın alınan bu galibiyet sonrası Tedesco'nun geleceğini yeniden değerlendirerek bir süre daha takımda tutma kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sahadan kötü bir sonuçla ayrılmış olsaydı Tedesco'nun görevine son verileceği belirtildi.