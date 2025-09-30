SPOR

Başkan Sadettin Saran ilk ters köşesini yaptı! Domenic Tedesco için hiç beklenmedik hamle... Herkesi şaşırttı

Fenerbahçe’de Domenic Tedesco’nun geleceği merak konusu olurken, Antalyaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyet teknik adamın elini güçlendirdi. Yeni başkan Sadettin Saran’ın mağlubiyet halinde yolları ayırmayı planladığı Tedesco’yu, bu kritik galibiyet sonrası en azından bir süre daha takımın başında tutma kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin Mourinho'nun ardından takımı emanet ettiği Domenic Tedesco beklentileri karşılaşyamazken yeni başkan Sadettin Saran'ın ilk olarak kendisi ile vedalaşacağı iddiaları son günlerde konuşuludu.

Sarı-Lacivertliler Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken bu konuyla alakalı olarak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ligin son haftasında oynanan ve Tedesco için kader maçı niteliğinde olan Antalyaspor maçı 2-0 kazanılırken alınan bu 3 puan 40 yaşındaki çalıştırıcının kredisini yükseltti.

Sadettin Saran'ın alınan bu galibiyet sonrası Tedesco'nun geleceğini yeniden değerlendirerek bir süre daha takımda tutma kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sahadan kötü bir sonuçla ayrılmış olsaydı Tedesco'nun görevine son verileceği belirtildi.

