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Başkan Sadıkoğlu’ndan 5607 sayılı kanun bilgilendirmesi

MALATYA HABERLERİ  | 20.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kaçak tütün satışı hakkında 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu hakkında MTSO üyelerine bilgi verdi.Tütün ve tütün mamulleri satışı yapan MTSO üyelerinin mağdur olmaması için 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre çalışma yürütmesi gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Ticaret Bakanlığı’mızın yapmış olduğu çalışmalarla kaçak tütün ticareti yüzde 20’lerden yüzde 1,5’lara kadar düştü.

Başkan Sadıkoğlu’ndan 5607 sayılı kanun bilgilendirmesi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kaçak tütün satışı hakkında 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu hakkında MTSO üyelerine bilgi verdi.

Tütün ve tütün mamulleri satışı yapan MTSO üyelerinin mağdur olmaması için 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre çalışma yürütmesi gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Ticaret Bakanlığı’mızın yapmış olduğu çalışmalarla kaçak tütün ticareti yüzde 20’lerden yüzde 1,5’lara kadar düştü. Ancak hala devam eden satışlar yok değil. Kaçak tütün satışıyla ilgili 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren önemli bir kanun var. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında mevzuata aykırı hareket edenler idari para cezalarının yanı sıra, adli cezalarla da karşı karşıya kalabiliyor. Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak da yasaklandı. Bu iş kolunda faaliyet gösteren üyelerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Üyelerimizin bu konuda yaşayacağı herhangi bir mağduriyet olursa bundan dolayı üzüleceğimizi de ifade etmek isteriz. Ciddi cezaların olduğu bir ortamda hala çıkan kanundan haberi olmayan ve usulsüz biçimde satış yapanlar varsa onlarında bir an önce bu durumdan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

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