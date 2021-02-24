Başkan Şahan Adıyaman tütünü ile ilgili değerlendirmede bulundu

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman tütünü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, yakın geçmişe kadar sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ticaretinin çok ciddi sıkıntılar içerisinde yapıldığını, zaman zaman üreticilerin cezalar aldığını, ürünlerine el konulduğunu ve bu durumdan dolayı birçok mağduriyetin yaşandığını söyledi.

Yaşanılan sıkıntılara rağmen üreticilerin tütün üretiminden vazgeçmeyip Adıyaman ekonomisine çok ciddi katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Salih Şahan, “İlimiz için bir marka, bir değer haline gelen sarmalık kıyılmış tütünümüzü kaybetmemek adına milletvekillerimizle, STK’larla ve odalarımızla birlikte büyük mücadeleler verdik. Şükürler olsun bu mücadelemizin meyvesini alarak tütünümüzü çok iyi bir konuma getirmiş olduk. On beş yıl öncesine kadar tütünün bırakın ticareti, taşınması bile yasaktı. AK Parti Adıyaman milletvekillerimizin büyük çabalarıyla yasaklı tütünün 50 kiloya kadar taşınması serbest hale getirildi. Tütündeki vergi oranının yüzde seksen üçlerden yüzde kırka düşürülmesi, akabinde tütün yönetmeliğinin çıkarılması, sigarada kullanılan yerli tütün oranının yüzde on birden kademeli olarak yüzde 30’lara çıkarılması, tütünün bitkisel ürün gurubuna alınarak yatırımlarla desteklenmesi bunlar büyük başarılardır. Bu başarılarımızın en büyük mimarı şüphesiz AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve milletvekillerimizdir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. 17 Şubatta açıklanan tebliğle tütün bitkisel ürün kapsamına alınarak ekonomik yatırımlarla desteklenmesinin önü açılmış oldu. Bir engeli daha aşmış olduk. Bu sayede tesisleşme ve makine alımı ile ilgili yatırımlarla tütün üreticimiz desteklenecektir. Ziraat Odası Başkanlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde kooperatif kurulumunun en az 250 kişiyle ve yönetim kurulunun 21 kişiyle oluşturulması yönünde görüşlerimizi bildirdik. Görüşlerimiz kabul edilerek kurulacak kooperatiflerin tekelleşmesi ve üreticilerin hak ihlaline uğramalarının önüne geçilmiş oldu. Toplum sağlığı açısından sigaraya bakış açısı belli olan ancak tütün üreticisini ve Adıyaman tütünü için ayrıcalık tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a, Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

