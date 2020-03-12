YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin, bir yıllık saha çalışması verilerini paylaştı

Başkan Şahin, bir yıllık saha çalışması verilerini paylaştı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, göreve geldikleri 1 yıl içinde 6 bin ton asfalt, 37 bin metrekare kilit parke taşı ve 4 bin 766 metre sathi kaplama yol imalatı yapıldığını söyledi.Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 1 yılda gerçekleştirilen saha çalışmasının verileri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, göreve geldikleri 1 yıl içinde 6 bin ton asfalt, 37 bin metrekare kilit parke taşı ve 4 bin 766 metre sathi kaplama yol imalatı yapıldığını söyledi.
Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 1 yılda gerçekleştirilen saha çalışmasının verileri hakkında bilgi verildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Şahin, "Yeni cadde ve sokak açma çalışmaları, yeni asfalt çalışmaları, asfalt yama çalışmaları, kaldırım çalışmaları, yeni yağmur suyu hattı çalışmaları, yeni kanalizasyon çalışmaları şeklinde birçok başlıkta çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde, 6 bin ton asfalt çalışması, 20 bin 696 metrekare beton kilit parke taşı çalışması, 7 bin 696 metrekare renkli beton parke taşı çalışması, 9 bin 644 metre beton bordür çalışması, 4 bin 766 metre sathi kaplama yol imalatı çalışması, bin 506 metrekare şev taşı döşeme çalışması, bin 60 metrekare baskı beton kaldırım imalatı, 822 metre beton kilit parke taşı 505 metrekare seramik döşeme işi gerçekleştirildi." dedi.
"Yeni yağmur suyu ve yeni kanalizasyon hatları yapıldı"
Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Çalışmaları kapsamında yeni yağmur suyu hatları ile yeni kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın oluşan ani yağmur ve baskınlardan korunmasını sağladı. Çalışmaları kapsamında 705 metrelik yağmur suyu hattı oluşturan ekipler, 1785 metrelik yeni kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi" dedi.
"Yeni içme suyu hatları oluşturuldu arızalar giderildi"
Belediye tarafından yeni içme suyu hatları oluşturulurken, eskiyen ve arızalan birçok noktada da gerekli bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirildiği anlatan Şahin, "Ekipler çalışmaları kapsamında 720 metrelik içme suyu hattı oluştururken, vatandaşlarımızdan gelen bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir tırda 1 kilogram kokain, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı

Büyükşehir virüse karşı önlemleri artırdı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Bu ilçede internet bedava

Bu ilçede internet bedava

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Derbi öncesi iki kulüp başkanından dostluk mesajı

Bandırmalıoğlu yakalandı

Bandırmalıoğlu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.