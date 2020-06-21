Başkan Şahin: "Sanayileşme ile büyüme hedefimize varmak için durmadan çalışıyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sanayileşme ile büyüme hedefine varmak için durmadan çalıştıklarını anlatarak, "Osmaneli devletimizden aldığı büyük yatırımlarla hızlı yükselişini ve büyüme sürecini arttırarak devam ettirecek" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılan madeni yağlardan baz yağ üreten bir fabrikanın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Burada kendisini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin karşılarken, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şirketin hızla ilerleyen yatırımı ile Osmaneli için istihdam anlamında büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak sanayileşme ile büyümek hedefimize uygun olarak yatırımların hızla yükseldiğini görmek, yeni yatırımlarla sanayileşmede atılım yapmak için gece gündüz caba sarf ediyoruz. Firmamız Avrupa’da ve dünyada en gelişmiş teknolojiye, işleme kapasitesine ve yaygın toplama ağına sahip rafinerilerle işbirliği içerisindedir. TAYRAŞ atık yağların toplanması, taşınması depolanması, rejenerasyona tabi tutularak yüksek değerde dönüştürülerek baz yağlara dönüştürülmesi ve bu şekilde doğal kaynakların ekonomik kullanımının sağlanmasına katkıda bulunmak hedefini yerine getirmek amacı kurulmuş bir firma. Bu yıl hizmete girmesi planlanan yatırım belediyemize de yol yapımında asfalt sağlayacak. İlçemizde istihdam oluşturacak tesisler teknolojik yatırım olması nedeniyle üniversite mezunu nitelikli personel açısından da önemli bir yatırım. Osmaneli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, bakanlarımızın, milletvekilimiz il başkanımız, meclis üyelerimizin çabalarıyla, Valimiz Bilal Şentürk ve Kaymakamımız Naif Yavuz’un ilgileriyle sanayileşme hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Osmaneli aldığı büyük yatırımlarla hızlı yükselişini ve büyüme sürecini arttırarak devam ettirecek. Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli çok farklı ve çok gelişmiş bir kent olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

