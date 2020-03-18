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Başkan Şahin: “Tüketici şikayet sayısının düşmesi azaldığı değil, hakların önüne geçildiğini gösteriyor”

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketici şikayet sayısının düşmesi azaldığı değil, hakların önüne geçildiğini gösteriyor” dedi.Tüketicinin haklarını ücretsiz araması için hakem heyetlerinin kurulduğunu söyleyen Şahin, “1985 yılında Birleşmiş Miletler Genel Kurulunda bir karar alındı ve 1962 yılında Amerika Başbakanının kendi meclislerinde yaptığı bir açıklama ile ilk defa tüketici haklarına bir atıf yapılmıştı.

Başkan Şahin: “Tüketici şikayet sayısının düşmesi azaldığı değil, hakların önüne geçildiğini gösteriyor”

15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketici şikayet sayısının düşmesi azaldığı değil, hakların önüne geçildiğini gösteriyor” dedi.
Tüketicinin haklarını ücretsiz araması için hakem heyetlerinin kurulduğunu söyleyen Şahin, “1985 yılında Birleşmiş Miletler Genel Kurulunda bir karar alındı ve 1962 yılında Amerika Başbakanının kendi meclislerinde yaptığı bir açıklama ile ilk defa tüketici haklarına bir atıf yapılmıştı. Bu atıfa istinaden böyle bir hafta kutlanmaya başlandı. O günden beri de bu haftada tüketici haklarına saygılı olunması, düzenlemelerin yapılması ve daha çok da tüketicilerin bilinçlenmesi, alış veriş konusunda hata yapmamaları noktasında bilinçlenmesi için de bir uygulama başlatıldı. Türkiye’de de bu uygulama gereği kadar yapılmaya çalışılıyor. 1995 yılında tüketici hakem heyetleri kurularak, tüketicilerin haklarını aramak için biraz daha sivil bir kuruma gidilip, haklarının masrafsız bir şekilde aranması ve bu konuda bilince sahip olunması için bir takım çabalar oluşuyor. Bizim geldiğimiz noktada çok da başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz çünkü 2014 yılında Türkiye’de 1 sene içerisinde 5 buçuk milyon tüketici başvurusu varken, 2019 yılında bunu 540 bine düşürebildik” dedi. Mahmut Şahin, düzenlenen yasalarla tüketicinin önüne geçilerek aleyhine kararların sayısında artma olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu düşme tüketicilerin sorunla karşılaşmadığı anlamına gelmiyor tam tersi haklarını aramalarının önüne geçiliyor. Düzenlemeler tüketicinin haklarının aramasının önüne geçti. 2014’de yine her 100 şikayetten 96’sı tüketici lehine sonuçlanırken, 2019’da bu sayı yüzde 60’a düştü. Yani haklar konusunda sürekli geriliyoruz ama bu biraz başarı gibi yansıtılıyor. Biz bu konuda bakanlığın daha objektif değerlendirmesini istiyoruz çünkü müracaat sayısının azalması sıkıntının azalması anlamına gelmiyor, tam tersi hak aramanın önüne geçilen düzenlemeler yapılıyor. Bu konuda da bazı sektörler ciddi anlamda yönetmeliklere hakimler ve onu yönlendirebiliyorlar tüketici aleyhine. Tüketicinin hakkının yenmesine rağmen, yönetmeliklerle hak aramasının önüne geçilmiş oluyor. Biz Tüketiciler Birliği olarak 365 gün boyunca tüketicinin bilinçlenmesi ve hakkını arama, yanlış işlem yapmaması noktasında neleri bilmeliyiz konusu ile tüketicileri bilgilendirmeye çalışıyoruz.”

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