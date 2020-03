Başkan Şahin yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, evde karantina süreci geçiren 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yaşlıları ziyaret edip hizmetler ile ilgili görüşlerini ve dualarını aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaret ettiği yaşlılardan, Vefa Sosyal Destek gruplarının hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini aldı. Yaşlıların dualarını da alan Başkan Şahin, "Korona virüs Covid-19 tehdidi başladığından bu yana uygulanan tedbirleri halka anlatarak, hep birlikte kurallara uyduğumuz da bu hastalığı ilçemizde en az hasarla geçileceğini sürekli gündeme getiriyor. Bugün bakanlıklarımızın, valiliğimizin uygulamalarını kaymakamlığımızla birlikte belediyemizin de büyük desteği ile halkımıza kuralları uyma konusunda başarı sağladığını görüyoruz. Osmaneli halkına kurallara uyduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede bu Korona virüs Covid-19 tehdidinden kurtulup normal yaşama döneceğiz. Osmaneli de 65 yaş üzerinin ve yaşına bakılmaksızın her talep eden ihtiyaç sahibinin isteklerini vefa sosyal destek grubu olarak yerine getiriyoruz kaymakamlık, belediye sağlık, emniyet, jandarma gibi kurumlarımız işbirliği içinde olağanüstü gayretle halkımıza 24 saat hizmet veriyor. Bugün zabıtalar ve görevli personelimizle birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızı kurallara uyarak ziyaret etti. Onlara moral vererek, her zaman her isteklerinde yanlarında odluklarını söyledik. Halkımızın büyük takdirini kazanan bu hareketiyle başkanımız çalışanlarına da her yerde, her ortamda, riskli koşullarda da olsa beraberiz, birlikte hareket ediyoruz" dedi.