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  4. Başkan Şahin’e "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde ödül

Başkan Şahin’e "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde ödül

BİLECİK HABERLERİ  | 14.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Altın İmza Ödül Töreni’nde, ‘’Şeffaf Belediyecilik’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.Bilecik’te halk bilgilendirme toplantılarının yapılması, meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayın ile kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi ve her ay muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantılar ile vatandaşların bilgilendirilmesi gibi şeffaf belediyecilik anlayışı ile birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi’ne "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde ödül verildi.

Başkan Şahin’e "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde ödül

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Altın İmza Ödül Töreni’nde, ‘’Şeffaf Belediyecilik’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Bilecik’te halk bilgilendirme toplantılarının yapılması, meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayın ile kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi ve her ay muhtarlar ile gerçekleştirilen toplantılar ile vatandaşların bilgilendirilmesi gibi şeffaf belediyecilik anlayışı ile birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi’ne "Şeffaf Belediyecilik" kategorisinde ödül verildi. İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde, Bilecik Belediyesi Birim Müdürleri Umut Özdemir ve Yalın Yalı, Belediye Başkanı Semih Şahin adına teslim aldı.
"Şeffaf belediyecilik anlayışını her zaman sürdüreceğiz"
Belediye Başkanı Semih Şahin, alınan ödül hakkında yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi olarak şeffaf ve açık belediyecilik doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, ‘’Göreve geldiğimiz ilk gün, halkımıza vaadimiz, her türlü çalışmamızda açık, anlaşılır ve şeffaf bir yönetimi ortaya koyacağımızı söylemiştik. Bu doğrultuda gerek meclis toplantılarımız, gerek ihalelerimizi Canlı yayın ile kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bununla birlikte belirli dönemlerde gerek esnaf gerek sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile bir araya gelerek, yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından gerçekleştirilen Altın İmza Ödül’lerinde belediyemizin bu çalışmaları beğeniyle karşılandı ve ödüle layık görüldü" dedi.

Başkan Şahin’e

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