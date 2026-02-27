Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca uyuşturucu partilerinin kurallarını anlattı! 'Çıplak gelmek, öpüşmek ve...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aralık ayında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, geçtiğimiz ay etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.

Karaca, savcılığa verdiği ek ifadede soruşturmaya ilişkin yeni itiraflarda bulundu. Gazeteci Sema Kızılarslan'ın haberine göre; Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca, katıldığı uyuşturucu ve fuhuş partilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Ben, Melisa Ş. ve Nurcihan K. ve Aykut Tarakçıoğlu'nun Zorlu Center'da * Blokta bulunan adresine gittik.

İçeriye girdiğimde her yerde uyuşturucu madde, değişik yabancı maddeler, acı çektiren materyaller vardı.

Uyuşturucu ve fuhuş partisinde kurallar vardı, birinci kural buraya uyuşturucu madde kullanmayan giremezdi, ikinci kural ise içerde herkesin çıplak olarak gelmesiydi, üçüncü kural ise kadınların beraber öpüşmesiydi.

Ben üçüncü kuralı yapmadım.

Masanın üzerinde çok fazla miktarda kokain vardı. Fuhuş ve uyuşturucu partisi bittikten sonra 9.000 USD parayı bana verdi. Ben kendisinden bu üreti aldım.

18 Ocak 2025 tarihinde son kez tekrardan cinsel ilişki yaşadık ama bu ilişki için bana para vermedi. Burada da uyuşturucu madde temin etti.

Ben burada da uyuşturucu madde ne yazık ki kullandım ve pişmanım.''