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Başkan Şahiner’den sağlık çalışanlarına jest

ÇORUM HABERLERİ  | 09.12.2020 19:03 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak özveri gösteren sağlık çalışanlarına motivasyon ve destek için tatlı ve meyve ikramında bulunmaya devam ediyor.Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan ilçede faaliyet gösteren sağlık kurumlarını ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileterek hazırlanan meyve ve tatlı paketlerini verdiler.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahiner, tüm sağlık çalışanlarına fedakârlıkları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini, Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.Özellikle son günlerde ilçemizde de vakaların artmasına dikkat çeken Başkan Şahiner,"Artan vakalar maalesef çok üzücü.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak özveri gösteren sağlık çalışanlarına motivasyon ve destek için tatlı ve meyve ikramında bulunmaya devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan ilçede faaliyet gösteren sağlık kurumlarını ziyaret ederek, Başkan Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileterek hazırlanan meyve ve tatlı paketlerini verdiler.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahiner, tüm sağlık çalışanlarına fedakârlıkları ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini, Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.
Özellikle son günlerde ilçemizde de vakaların artmasına dikkat çeken Başkan Şahiner,"Artan vakalar maalesef çok üzücü. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Siz değerli sağlık personellerinin özverili çalışmaları ve fedakarlığı ile inşallah bu zor süreci birlikte atlatacağız. Hemşehrilerimizden de özellikle rica ediyorum, lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."dedi.

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