YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin’in İblib mesajı

Başkan Şahin’in İblib mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İdlib’te görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karşı haince, alçakça saldırıldığını belirterek, "TSK Mehmetçiklerin kanını yerde bırakmayarak, misliyle rejim askeri öldürdü" dedi.Başkan Münür Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan terör devletine ve terör kamplarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile TSK’nın başlattığı operasyonlar devam ettiğini belirtti.

Başkan Şahin’in İblib mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İdlib’te görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karşı haince, alçakça saldırıldığını belirterek, "TSK Mehmetçiklerin kanını yerde bırakmayarak, misliyle rejim askeri öldürdü" dedi.
Başkan Münür Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan terör devletine ve terör kamplarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile TSK’nın başlattığı operasyonlar devam ettiğini belirtti. Şahin, "Her türlü kirli oyuna rağmen emperyalizmin senaryolarını bozan ve terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırarak güvenli bölgeyi büyük oranda kuran Türkiye son günlerde İdlib’de Suriye rejiminin ve destekçilerinin sivil halkı katletmeye yönelik operasyonları sonucu büyük bir göç dalgası ile karşılaştı. Son günlerde Suriye rejim güçleri anlaşmalar gereği İdlib’te görev yapan TSK’ya karşı haince, alçakça saldırdı ve şehitlerimiz oldu. TSK, Mehmetçiklerimizin kanını yerde bırakmayarak, misliyle rejim askerini öldürdü. Türkiye İdlib’de rejim askerlerine ve işbirlikçileri ülkelere dersini vermek için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımız artık Türkiye’nin kararlı olduğunu ve Mehmetçiklerimizin kanını akıtanların güvenli bölge sınırlarımız dışına çıkarılması için gerekenin yapılmasının an meselesi olduğunu kararlı bir şekilde duyurdu. Türkiye rejim askerlerini ve işbirlikçisi emperyalist ülkelerini belirlediği bölgeden çıkarmak için artık hazır. Suriye’de emperyalizmin değil bu toprakları 600 yıl yönetmiş ve 100 yıldan daha kısa bir süre önce bu topraklarda olan Türkiye’nin ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği olacak. Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Katar’da, Filistin’de, Kıbrıs’ta ve her yerde Türkiye hak ve hukukunu koruyor. Emperyalimin oyunlarına dur diyor. Kısaca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı verdiği savaşı bugün yine emperyalizme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Bugünlerde yeni bir tarih yazmak için emperyalizme dersini vermek için Büyük Türkiye, güçlü Türkiye için ve en önemlisi de vatan, bayrak, millet, devlet için kahramanlarımız eli tetikte bekliyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:26
Sabah
07:51
Öğle
13:19
İkindi
16:10
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar oldu

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.