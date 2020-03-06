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Başkan Sandal, Bayraklılı kadınlarla buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Bayraklılı kadınlarla bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Bayraklılı kadınlarla bir araya geldi. İlçenin her mahallesinden yüzlerce kadının katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Sandal, "Kadın hakları sadece belirli günlerde hatırlanacak bir konu değil. Kadınlara destek olmak demek, hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler geliştirmekle olur" diye konuştu.
Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinliğine Başkan Sandal’ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, meclis üyeleri ve muhtarlar ile 24 mahallenin tamamından yüzlerce kadın katıldı. "Bu ülke bizim. Burada kardeşçe, el ele, gönül gönüle yaşayabilmemiz için yeni bir demokratik ortama ihtiyaç var ve asıl meselenin arkasında duracak olanlar da siz kadınlarsınız" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sandal, "Kadın hakları, sadece kadınlar gününde veya belirli etkinliklerde konuşularak geçiştirilecek bir konu değil. Kadının yanında olmak demek, meclisine kadın üye yazmakla olur. Kadının yanında olmak, idari kadrosunda kadına yer vermekle olur. Kadınlara destek olmak, kooperatiflerle ve hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler üretmekle olur. Bayraklı Belediyesi olarak bizim temel hedefimiz; çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı Bayraklı’nın daha ileriye gitmesi için bir lokomotif kabul ederek, projeler üretmek" dedi.

“Bayraklı’yı birlikte yöneteceğiz”
Bayraklı’nın tüm sorunlarını bilerek göreve geldiklerini dile getiren Sandal, "Bayraklı’yı idare etmeye değil, yönetmeye gelen ekip olarak şunu söylüyoruz; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İsraftan kaçınacağız. Vatandaştan topladığımız vergiyi ölçüp tartıp, harcamalarımızı ona göre yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Liyakat esasına göre bir kadro oluşturacağız. Herkes emeğiyle, gücüyle ve ürettiğiyle yeni sayfamızda yer alacak. Kimin ne söylediği bizim için önemli değil. Biz bu kentin sorunlarını, dertlerini, çözüm önerilerini biliyoruz. Bizim kitabımızda mevcut imkansızlıkları bahane edip, işten kaçmak yok” diye konuştu.

“Çözülmeyecek sorun yok”
Bayraklı’nın tamamının bir şantiyeye döndüğünü ve her alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz aylarına kadar bütün parklarınız, oyun gruplarınız, koşu ve yürüyüş yollarınız ile spor alanlarınız yenilenecek. Yollar asfaltlanacak. Önümüzdeki dönem en az beş kreşimizi hizmete açacağız. Bunları israfın önüne geçerek yapıyoruz. Ayda 3 milyonun üzerinde tasarruf yapıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Belediyemizin tüm ihalelerini oluşturduğumuz ihale birimi yapıyor ve şeffaf belediyeciliğimiz gereği, canlı olarak yayınlıyoruz. Biz bu kenti yönetmeye talibiz. Hiçbir mazereti kabul etmeyeceğiz. Bu bizim Bayraklı’ya sözümüz. Göreceksiniz, yollarımızdan kavşaklarımıza, yaşam alanlarından sosyal donatı alanlarına, kentsel dönüşümden, yeni mekanlara kadar yeni bir Bayraklı inşa edeceğiz. Bayraklı’da yaşayan her yurttaşımız İzmir’de yaşanabilecek en güzel ne varsa onun en iyisine layık. Aklımız, vicdanımız, ahlakımız var ve bize verilmiş kamusal bir güç var. Burada çözülmeyecek hiçbir sorun yok."

“Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek”
Bayraklı’da kimse yatağa aç girmesin diye çalıştıklarını anlatan Sandal, "Yaklaşık 6 bin ailemize kart dağıtacağız ve ihtiyaçlarını bu kartla karşılayabilecekler. 24 mahallemizin 24’üne de kreşlerimizi açacağız. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören 3 bin öğrencimizin tüm eğitim ihtiyaçlarını da Bayraklı Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Hep beraber hoşgörünün, kardeşliğin olduğu, herkesin birbirine saygı duyduğu, çağdaş, uygar bir Bayraklı inşa edeceğiz" dedi.

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