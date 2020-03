Başkan Sandal, Bayraklılı kadınlarla buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Bayraklılı kadınlarla bir araya geldi. İlçenin her mahallesinden yüzlerce kadının katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Sandal, "Kadın hakları sadece belirli günlerde hatırlanacak bir konu değil. Kadınlara destek olmak demek, hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler geliştirmekle olur" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinliğine Başkan Sandal’ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, meclis üyeleri ve muhtarlar ile 24 mahallenin tamamından yüzlerce kadın katıldı. "Bu ülke bizim. Burada kardeşçe, el ele, gönül gönüle yaşayabilmemiz için yeni bir demokratik ortama ihtiyaç var ve asıl meselenin arkasında duracak olanlar da siz kadınlarsınız" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sandal, "Kadın hakları, sadece kadınlar gününde veya belirli etkinliklerde konuşularak geçiştirilecek bir konu değil. Kadının yanında olmak demek, meclisine kadın üye yazmakla olur. Kadının yanında olmak, idari kadrosunda kadına yer vermekle olur. Kadınlara destek olmak, kooperatiflerle ve hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler üretmekle olur. Bayraklı Belediyesi olarak bizim temel hedefimiz; çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı Bayraklı’nın daha ileriye gitmesi için bir lokomotif kabul ederek, projeler üretmek" dedi.