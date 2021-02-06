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Başkan Sandal, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

06.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaşanan sel felaketinden etkilenen Doğançay Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaşanan sel felaketinden etkilenen Doğançay Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti. Hasarlı yerlerin tespitini de yapan Başkan Sandal, "Felaketin ilk dakikalarından itibaren ilgili tüm ekiplerimizle sahadayız. İlçemizin hangi noktasında neye ihtiyaç varsa imkanlarımız dahilinde müdahale ediyoruz. Bayraklı’da vatandaşlarımızla iyi günde de kötü günde de hep bir arada olacağız. Bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız" dedi.
Bayraklı Belediyesi, ilçede sel felaketinin yaralarını sarıyor. İlk andan itibaren Bayraklı’nın ihtiyaç olan her noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, evleri hasar gören veya temizliğe ihtiyaç duyan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Gece-gündüz aralıksız çalışan ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sahada hizmet veriyor. Vatandaşlar, acil durumlarda Bayraklı Belediyesi afet koordinasyon merkezine 0232 477 20 00 telefon numarasından ulaşabiliyor.
Bu kapsamda Doğançay’da sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu felaketi de dayanışma içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ne zaman ihtiyacınız olursa o an yanınızda olacağız. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarınıza her zaman yanıt vereceğiz" dedi.
Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Sandal, "Fen işleri ekiplerimiz evlerin gerekli tadilatlarını yapacak. Yurttaşlarımıza erzak desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İlçemizin her noktasında neye ihtiyaç olursa orada olacağız. İmkanlarımızı seferber edip, elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye belirtti.

Esma teyzeye kaldırım sözü
Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Koçak, ilgili müdürler ve Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan’ın da bulunduğu ziyaret sırasında Başkan Sandal, ayrıca sel felaketi nedeniyle alt katında bulunan konferans salonu su basan Doğançay Camisi’nin önüne yağmur suyu kanalı ve salonun zemininde de tadilat çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Bakkaldan ekmek alan mahalleli Esma teyze ile de yolda karşılaşarak sohbet eden Sandal, Esma teyzeye kaldırım yapma sözü verdi. Başkan Sandal, vatandaşlara kolaylık sağlayacak kaldırım çalışmalarının bir an önce başlamasını istedi.

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