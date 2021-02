Başkan Sandal, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaşanan sel felaketinden etkilenen Doğançay Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti. Hasarlı yerlerin tespitini de yapan Başkan Sandal, "Felaketin ilk dakikalarından itibaren ilgili tüm ekiplerimizle sahadayız. İlçemizin hangi noktasında neye ihtiyaç varsa imkanlarımız dahilinde müdahale ediyoruz. Bayraklı’da vatandaşlarımızla iyi günde de kötü günde de hep bir arada olacağız. Bu zorlu günleri de birlikte atlatacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçede sel felaketinin yaralarını sarıyor. İlk andan itibaren Bayraklı’nın ihtiyaç olan her noktasında çalışmalarını sürdüren ekipler, evleri hasar gören veya temizliğe ihtiyaç duyan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Gece-gündüz aralıksız çalışan ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sahada hizmet veriyor. Vatandaşlar, acil durumlarda Bayraklı Belediyesi afet koordinasyon merkezine 0232 477 20 00 telefon numarasından ulaşabiliyor.

Bu kapsamda Doğançay’da sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu felaketi de dayanışma içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ne zaman ihtiyacınız olursa o an yanınızda olacağız. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarınıza her zaman yanıt vereceğiz" dedi.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Sandal, "Fen işleri ekiplerimiz evlerin gerekli tadilatlarını yapacak. Yurttaşlarımıza erzak desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İlçemizin her noktasında neye ihtiyaç olursa orada olacağız. İmkanlarımızı seferber edip, elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye belirtti.