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Başkan Sandal’dan Bayraklı esnafı ziyareti

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi ve depremden etkilenen bölge esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi ve depremden etkilenen bölge esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Esnafın ev ve iş yerlerinin son durumları hakkında bilgi alan Başkan Sandal, "Yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hak kaybı olmadan sağlam ve modern yapılara kavuşturmak istiyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız" dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Covid-19 salgını ve geçen ay meydana gelen deprem nedeniyle zor günlerden geçen esnafı ziyaret etti. Başkan Sandal, bu caddeler üzerindeki Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet Mahallelerinde bulunan esnafı gezdi. Esnaflar, bu süreçte vatandaşlara her anlamda desteklerini esirgemeyen Başkan Sandal’a teşekkür etti. Başkan Sandal, "Herhangi bir ihtiyaç veya talebinizde bize ulaşın. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye belirtti.

"Kimse mağdur olmayacak"
Depremden yoğun olarak etkilenen Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahalleleri için yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Sandal, ziyaretlerinde şöyle konuştu: "Siftah yapamayan esnafımızın olduğunu bilmek bizlere büyük üzüntü veriyor. Bu günleri birlikte dayanışmayla atlatacağız. Tüm yurttaşlarımızı sağlıklı, modern binalara kavuşturmak istiyoruz. Önce eski dönemden bugüne kadar gelen ve vatandaşa mağduriyete neden olan konuları çözeceğiz. Sonrasında uygun bir fon bulup yeni imar düzenlemesini vatandaşlarımıza sunacağız. Yurttaşlarımız hiçbir hak kaybı olmadan mevcut binalarını yıkıp yapabilecek. Biz her zaman sizinleyiz, sizin yanınızdayız. Her türlü ihtiyacınızda bize ulaşmanız yeterli. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Hepimize geçmiş olsun. Hayırlı işler, kazançlar diliyorum."

Esnaftan Başkan Sandal’a teşekkür
Önce virüs salgını sonra da deprem felaketiyle maddi, manevi sıkıntılı günler yaşayan esnaf, gerek pandemi gerekse deprem dolayısıyla verilen hizmetler ve yapılan desteklerden dolayı Başkan Sandal’a teşekkür etti. Vatandaşlar, sadece temel ihtiyaçlar noktasında hizmet veren esnafın bazılarının durumu idare edebildiklerini belirtti. Bölge esnafı, "Dayanacak gücümüz kalmadı ancak buna da şükür. Artık bir an önce hayatın normalleşmesini diliyoruz" diye konuştu.

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