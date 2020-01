Başkan Sarıkurt’tan kaçak döküm uyarısı

“Geleceğimizi kirletenlerle birlikte mücadele edelim”

İlgili kurumlardan bu atıkların kaldırılması yönünde gelecek taleplere her zaman olumlu yaklaştıklarının altını çizen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bizden atıkların kaldırılması konusunda bir talep gelirse yasa uygulayıcılardan beklentimiz cezai müeyyidelerin uygulanmasının ardından halk sağlığına ve çevreye zararlı atıkların nasıl ve nereye kaldırılacağı konusunda bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığı ve çevresinin temiz olması. Her türlü kaçak anlayışın karşısında olduğumuzu ifade etmek isterim. Cezai müeyyidelerin uygulanabilmesi için de her zaman birlikte çalışmaya hazırız. Yeter ki gelecek nesillerimize tertemiz bir çevre bırakalım. Doğanın kirlenmesi neticesinde doğacak her türlü sorunu hepimiz birlikte göğüslemek zorundayız. Geleceğimize zarar vermemek için birlikte hareket edelim, sağlığımıza ve çevremize zarar vermek isteyenlere karşı bir ve beraber olalım. Kaçak döküm yapanları ilgili kurumlara mutlaka şikayet edelim” diye konuştu.