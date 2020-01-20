Başkan Sarıkurt’tan kaçak döküm uyarısı

Son günlerde Çorlu’da farklı noktalarda yer alan boş arazilerde yapılan halk sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen kaçak dökümler nedeniyle ilgilileri göreve çağıran Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kaçak döküm yapanları da karşılaşacakları cezalar konusunda uyardı.

Halk sağlığı ve çevre sağlığını hiçe sayan kişi ve kuruluşlar tarafından son günlerde artan kaçak dökümlerin Çorlu’da birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu konuda kimlerin neler yapması ve hangi cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiği konusunda kanunun çok açık ifadelerle görevleri tarif ettiğini söyledi.

“Atık numunelerinde alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandı”

Her geçen gün vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığını ve vatandaşların tedirgin olduğunu dile getiren Başkan Sarıkurt, halk sağlığına ve çevreye zararlı bu atıkları üretenlerin ve kaçak bir şekilde dökenlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini anlatırken, kanun kapsamında ilçe belediyelerinin sadece çöp toplamaya yetkili olduğunun açık bir şekilde ifade edildiğini belirlenen çöp alanlarının dışında kalan yerlere çöp dökülmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, dökenlere karşı ağır yaptırımların olduğunu ifade etti.

Çorlu’nun farklı noktalarında şahıs arazilerine usulsüzce dökülen atıklardan alınan numuneler içinde laboratuar sonuçlarına göre alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandığını belirten Başkan Sarıkurt bu tür atıkları üretebilecek sınırlı sayıda işletme bulunduğunu ve yapılacak denetimlerin sonucunda bunların rahatlıkla tespit edilebileceğini de dile getirdi.