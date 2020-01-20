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  4. Başkan Sarıkurt’tan kaçak döküm uyarısı

Başkan Sarıkurt’tan kaçak döküm uyarısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Son günlerde Çorlu’da farklı noktalarda yer alan boş arazilerde yapılan halk sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen kaçak dökümler nedeniyle ilgilileri göreve çağıran Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kaçak döküm yapanları da karşılaşacakları cezalar konusunda uyardı.Halk sağlığı ve çevre sağlığını hiçe sayan kişi ve kuruluşlar tarafından son günlerde artan kaçak dökümlerin Çorlu’da birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu konuda kimlerin neler yapması ve hangi cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiği konusunda kanunun çok açık ifadelerle görevleri tarif ettiğini söyledi.“Atık numunelerinde alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandı”Her geçen gün vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığını ve vatandaşların tedirgin olduğunu dile getiren Başkan Sarıkurt, halk sağlığına ve çevreye zararlı bu atıkları üretenlerin ve kaçak bir şekilde dökenlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini anlatırken, kanun kapsamında ilçe belediyelerinin sadece çöp toplamaya yetkili olduğunun açık bir şekilde ifade edildiğini belirlenen çöp alanlarının dışında kalan yerlere çöp dökülmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, dökenlere karşı ağır yaptırımların olduğunu ifade etti.Çorlu’nun farklı noktalarında şahıs arazilerine usulsüzce dökülen atıklardan alınan numuneler içinde laboratuar sonuçlarına göre alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandığını belirten Başkan Sarıkurt bu tür atıkları üretebilecek sınırlı sayıda işletme bulunduğunu ve yapılacak denetimlerin sonucunda bunların rahatlıkla tespit edilebileceğini de dile getirdi."Cezalar 1 milyon liraya kadar yükseliyor”2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20.

Son günlerde Çorlu’da farklı noktalarda yer alan boş arazilerde yapılan halk sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen kaçak dökümler nedeniyle ilgilileri göreve çağıran Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kaçak döküm yapanları da karşılaşacakları cezalar konusunda uyardı.
Halk sağlığı ve çevre sağlığını hiçe sayan kişi ve kuruluşlar tarafından son günlerde artan kaçak dökümlerin Çorlu’da birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu konuda kimlerin neler yapması ve hangi cezai müeyyidelerin uygulanması gerektiği konusunda kanunun çok açık ifadelerle görevleri tarif ettiğini söyledi.

“Atık numunelerinde alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandı”
Her geçen gün vatandaşlardan gelen şikayetlerin arttığını ve vatandaşların tedirgin olduğunu dile getiren Başkan Sarıkurt, halk sağlığına ve çevreye zararlı bu atıkları üretenlerin ve kaçak bir şekilde dökenlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini anlatırken, kanun kapsamında ilçe belediyelerinin sadece çöp toplamaya yetkili olduğunun açık bir şekilde ifade edildiğini belirlenen çöp alanlarının dışında kalan yerlere çöp dökülmesinin kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, dökenlere karşı ağır yaptırımların olduğunu ifade etti.
Çorlu’nun farklı noktalarında şahıs arazilerine usulsüzce dökülen atıklardan alınan numuneler içinde laboratuar sonuçlarına göre alüminyum ve ağır metal atıklara rastlandığını belirten Başkan Sarıkurt bu tür atıkları üretebilecek sınırlı sayıda işletme bulunduğunu ve yapılacak denetimlerin sonucunda bunların rahatlıkla tespit edilebileceğini de dile getirdi.

"Cezalar 1 milyon liraya kadar yükseliyor”
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde ise uygulanacak cezaların açıkça ifade edildiğini kaydeden Başkan Sarıkurt, “Buna göre; kanunda ve yönetmeliklerde yasaklara ve standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, kanunun 13. maddesine göre mali sorumluluk sigortası yaptırmayanlara, usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere, umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan geri kazanan, yeniden taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayan, tehlikeli atık ve kimyasalları içeren eşyayı usul ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, satan ve satışa sunanlara bir milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezaları verilmektedir. Bu rakam kurumlarda 3 katı aşan oranlara kadar ulaşmaktadır” dedi.

“Geleceğimizi kirletenlerle birlikte mücadele edelim”
İlgili kurumlardan bu atıkların kaldırılması yönünde gelecek taleplere her zaman olumlu yaklaştıklarının altını çizen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bizden atıkların kaldırılması konusunda bir talep gelirse yasa uygulayıcılardan beklentimiz cezai müeyyidelerin uygulanmasının ardından halk sağlığına ve çevreye zararlı atıkların nasıl ve nereye kaldırılacağı konusunda bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığı ve çevresinin temiz olması. Her türlü kaçak anlayışın karşısında olduğumuzu ifade etmek isterim. Cezai müeyyidelerin uygulanabilmesi için de her zaman birlikte çalışmaya hazırız. Yeter ki gelecek nesillerimize tertemiz bir çevre bırakalım. Doğanın kirlenmesi neticesinde doğacak her türlü sorunu hepimiz birlikte göğüslemek zorundayız. Geleceğimize zarar vermemek için birlikte hareket edelim, sağlığımıza ve çevremize zarar vermek isteyenlere karşı bir ve beraber olalım. Kaçak döküm yapanları ilgili kurumlara mutlaka şikayet edelim” diye konuştu.

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