Başkan Savaş’tan çiçek üreticisine “Sevgililer Günü” desteği

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, pandemi sürecinde ekonomik olarak zor zamanlar geçiren Hataylı esnaf ve üreticiye destek olmak için Antakya’da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

Başkan Savaş, Hatay’da yetişen nergis çiçeklerini 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şehrin farklı noktalarında vatandaşlara hediye etti. Hatay’ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını belirten Savaş, “Bu seneki Sevgililer Günü’nde gül, karanfil ya da diğer renkli çiçekleri almak yerine kendi üreticimizin yetiştirdiği nergisleri almayı tercih ettik. Bu 14 Şubat’ta hem Hatay’ın ruhuna hem de belediyemizin projelerine uygun davranmak istedik. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz nergisleri sevdiklerimize verelim istedik. Bu çiçekler bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlarken “Her insanın bir sevme ve kucaklama şekli var, Hatay gibi doğal, çiçeklerle sevginizi gösterin” dedi.