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Başkan Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 23.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.Van’da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
Van’da dün akşam saatlerinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu selde birçok hayvan telef olurken, ekili tarım arazileri ise kullanılamaz hale geldi. Sağanak yağmur ile birlikte sulama kanallarının taşması sonucu birçok mahallede su taşkınları yaşanırken, Edremit Belediyesi’nin tüm ekip ve araçları adeta bölgeye seferber oldu. Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ise sabahın erken saatlerinde mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu. Zarar gören bölgelerde ekiplerce çalışma yürütülürken, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Başkan Say’ın talimatı ile harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri mahallelerde, sel sularının daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek için çalışma yürütürken, Eminpaşa Mahallesi’ndeki incelemeleri esnasında vatandaşları dinleyen Başkan Say, yaraların sarılması noktasında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.
Sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemeleri esnasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Say, “Selin yaşanması ile birlikte tüm ekiplerimizi ve araçlarımızı anında bu mahallelerimize sevk ettik. Geceden beri yer yer sel sularına müdahale eden ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Ancak ben de bizzat yerinde görmek istedim. Kalıcı önlemler almak amacıyla incelemelerde bulunduk. Olayın takipçisiyiz. Hiçbir vatandaşımızın canına ya da malına zarar gelmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

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