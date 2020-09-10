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Başkan Sayan: "Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar evlerine ’hastabüsler’le ücretsiz ulaştırılacak"

AĞRI HABERLERİ  | 10.09.2020 19:58 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonucunda, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar, belediyeye ait ’hastabüsler’ ile hastaneden evlerine ücretsiz ulaştırılacak.Ağrı Devlet Hastanesi önünde İl Sağlık Müdürü Uzm.

Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonucunda, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar, belediyeye ait ’hastabüsler’ ile hastaneden evlerine ücretsiz ulaştırılacak.
Ağrı Devlet Hastanesi önünde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Coşkun Daharlı ile birlikte açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin isteği üzerine bundan böyle test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı gidecekleri yerlere bırakmak için ’hastabüs’lerimiz ücretsiz bir şekilde hizmet verecektir. Burada test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımız, Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği noktaya ulaştıracağız. Sayın İl Sağlık Müdürümüzle bir protokol imzaladık, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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