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Başkan Sayan, iki şehir arasında gönül köprüsü kurdu

28.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Ağrıspor ile Kahta 02 Spor arasında ki buzları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eritti.

Ağrıspor ile Kahta 02 Spor arasında ki buzları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eritti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Ağrı 1970 Spor ile Kahta 02 Spor arasında yaşanan gerilim Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın araya girmesi ile son buldu.
Kahta 02 Spor takımının kaldığı otele çiçekle giden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kulüp başkanı ve teknik heyete çiçek verirken, Kahtalı futbolculara ise tatlı ikramında bulundu. Yaşanan olaydan ötürü son derece üzgün olduğunu belirten Başkan Sayan, “Yaşanan bu münferit olay tüm Ağrılıları derinden üzdü. Ağrılılar adına yaşanan olaydan dolayı özür dilerim. Siz hepiniz bizim kardeşlerimizsiniz, bizim sizden bir farkımız yok. Bütün Ağrılılar yaşanan duruma üzüldü ve benden buraya gelip sizden özür dilememi istedi, onlar adına buradayım. Böyle münferit bir olayı bir şehre lanse etmek yanlış. Ben, bu olayın burada yaşanmasına çok üzüldüm. İnşallah hiçbir yerde böyle bir olay olmaz. Takımınızı burada görünce çok mutlu oldum. Maçtan evvel yetkililerle de görüşmüştüm. Kahtaspor’u biz ağırlayalım, konaklamasını sağlayalım Kahtaspor’u biz baş tacı edelim diye. Her şeyden öte biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı, kardeşiz. Onun için kusurumuza bakmayın. Üzüldük, buraya da gönlünüzü almaya geldik. Alçak gönüllüğününüz için teşekkür ederim. İnşallah sizi yeneriz” dedi.
Ağrıspor kulüp başkanı Mehmet Yıldırım’ın sevilen ve iyi biri olduğunu belirten Başkan Savcı Sayan, “Mehmet Yıldırım’ın böyle bir olaya karıştığına ilk kez şahit oluyorum. Kendisi yufka yürekli biridir, gergin anına denk gelmiş olabilir. Duygusal bir kişiliğe sahip, ilimizde de çok sevilen biridir” diye konuştu.
Başkan Sayan’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kahta 02 Spor yönetimi, "Yaşanan talihsiz gelişme keşke olmasaydı. Ağrı’yı çok seviyoruz. Başkan Savcı Sayan’ın, Ağrı ve ülkemize kattığı değerleri biliyoruz. Tabi ki yaşanan bu gelişmeyi Ağrı’ya mal etmiyoruz. Fakat istemediğimiz böyle bir olayla karşılaştık. Ağrıspor ile daha önce bir husumetimiz olmadı. Yarın ki müsabakanın sporun ruhuna uygun dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

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