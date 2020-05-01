YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Başkan Sayan’dan “1 Mayıs İşçi Bayramı” mesajı

Başkan Sayan’dan “1 Mayıs İşçi Bayramı” mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 01.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda, “Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutluyoruz.

Başkan Sayan’dan “1 Mayıs İşçi Bayramı” mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Belediye Başkanı Sayan yayınladığı mesajda, “Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü coşkuyla kutluyoruz. İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bu gün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun.
Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde üretime katkı koyarak nafakasını çıkaran işçilerimiz şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Ağrı Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi bir yıldız kent olması yönünde gösterdiğimiz çabamızın en önemli paydaşı sizlersiniz.
Belediye camiasında çalışan mesai arkadaşlarıma ve tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim. İşçi, memur ve tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Sayan’dan “1 Mayıs İşçi Bayramı” mesajı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karavanla dünya turuna korona molası Karavanla dünya turuna korona molası
PARTNERNe yapacağını şaşırdı!Ne yapacağını şaşırdı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:01
Öğle
12:10
İkindi
15:59
Akşam
19:09
Yatsı
20:38

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Meydan Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
İstanbul Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çelebi iddialı konuştu: ’2023’te yüzde 60’ın üzerinde oy alacağız’

Çelebi iddialı konuştu: ’2023’te yüzde 60’ın üzerinde oy alacağız’

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.