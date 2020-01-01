YURTHABER
  4. Başkan Say’dan yeni yılın ilk müjdesi

Başkan Say’dan yeni yılın ilk müjdesi

VAN HABERLERİ  | 01.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.Edremit özelinde Van’ı ilgilendiren sorunların çözümü noktasında yılın ilk müjdesi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’dan geldi.

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, atıl durumda bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) hastanesi arsasının bir kısmını aldıklarını ve Şabaniye Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.
Edremit özelinde Van’ı ilgilendiren sorunların çözümü noktasında yılın ilk müjdesi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’dan geldi. Edremit’in mevcut yeşilinin korunmasının yanında, yeşil alanların sayısının daha da attırılmasını hedefleyen Başkan Say, hayata geçirdiği Edremit Kent Ormanı gibi yeni birçok çalışmayı da beraberinde yürütüyor. Daha fazla yeşil alanın kazandırılması adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri ile SSK Hastanesi arazisi için görüşmelerde bulunan Başkan Say, vatandaşların rahat nefes alabilecekleri ve aileleriyle vakit geçireceği alanların sayısının arttırılmasına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyeceğinin müjdesini verdi.
Yılın ilk gününde Edremitlilere müjdeli haberi veren Başkan Say, bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Say, “Yeni yılın ilk güzel haberini Edremit’imize veriyoruz. İpekyolu Caddesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi arsasının bir kısmını TOKİ ile görüşmelerimiz sonucu yeşil alan olarak ilçemize kazandırdık. Buraya, nasip olursa Şabaniye Millet Bahçesini yapacağız. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
Erciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyorErciş Selçuklu Çarşısı aydınlatılıyor
Boğazı kesilen çocuğun cesedi arazide bulunduBoğazı kesilen çocuğun cesedi arazide bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı

Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Van Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:15
İkindi
14:42
Akşam
17:02
Yatsı
18:25

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Şifa Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van’da yeni yıl coşkusu

Van’da yeni yıl coşkusu

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.