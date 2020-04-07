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Başkan Saygılı’nın Berat Kandili mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 07.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Başkan Saygılı mesajında, “Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Başkan Saygılı’nın Berat Kandili mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Saygılı mesajında, “Berat Kandili, Müslümanlar olarak vicdanlarımızı muhasebeye çekme, nefislerimizi terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarımızın telafisi için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Berat, borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma anlamına gelmektedir. Bu geceler Müslümanlar için bir fırsat gecesidir. Müslümanlar olarak böylesine önemli bir günün feyz bereketinden istifade etmeliyiz. Kandil vesilesi ile aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm İslam âleminin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimizin Berat Kandilini kutluyorum. Bu gece yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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